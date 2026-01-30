Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта приведет к вымыванию большого количества "младших позиций" с рынка труда - высшим учебным заведениям придется готовить сразу средних специалистов, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов, признавшись, что сам уже при подготовке своего выступления обошелся без младших аналитиков.

"Если раньше традиционная модель: человек выпускается из высшего учебного заведения, приходит на работу, начинает получать первый опыт и шаг за шагом растет... Этот момент с получением первого опыта и большого количества младших позиций - это то, что будет вымываться с рынка труда. И система образования должна давать уже не младших специалистов, а средних специалистов", - сказал он.

Это кардинальное изменение, которое искусственный интеллект привнесет на рынок труда, добавил он.

Замглавы администрации президента добавил, что это очень "большой вызов" и очень большие изменения. "Компании должны понимать, что им нужно уже готовить средних специалистов без младших позиций", - отметил Орешкин