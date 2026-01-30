Рейтинг@Mail.ru
Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/oreshkin-2071181651.html
Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда
Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда
Развитие искусственного интеллекта приведет к вымыванию большого количества "младших позиций" с рынка труда - высшим учебным заведениям придется готовить сразу... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:49:00+03:00
2026-01-30T11:49:00+03:00
россия
максим орешкин
общество
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071174018_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_a20d0187b409d192e32c2da044e02559.jpg
https://ria.ru/20260130/oreshkin-2071180763.html
https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071174018_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fe0cff9bf5d99117b3be2a1b22b78205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим орешкин, общество, образование - общество
Россия, Максим Орешкин, Общество, Образование - Общество
Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда

Орешкин предсказал вымывание с рынка труда младших специалистов с развитием ИИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта приведет к вымыванию большого количества "младших позиций" с рынка труда - высшим учебным заведениям придется готовить сразу средних специалистов, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов, признавшись, что сам уже при подготовке своего выступления обошелся без младших аналитиков.
"Если раньше традиционная модель: человек выпускается из высшего учебного заведения, приходит на работу, начинает получать первый опыт и шаг за шагом растет... Этот момент с получением первого опыта и большого количества младших позиций - это то, что будет вымываться с рынка труда. И система образования должна давать уже не младших специалистов, а средних специалистов", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В современном мире нужно учиться в течение всей жизни, считает Орешкин
Вчера, 11:46
Это кардинальное изменение, которое искусственный интеллект привнесет на рынок труда, добавил он.
Замглавы администрации президента добавил, что это очень "большой вызов" и очень большие изменения. "Компании должны понимать, что им нужно уже готовить средних специалистов без младших позиций", - отметил Орешкин.
Он добавил, что при подготовке к выступлению уже использовал искусственный интеллект. "Признаюсь честно, что когда мы с коллегами готовили эту презентацию, искусственный интеллект здесь использовался по полной программе - от визуализации до замены большого количества младших аналитиков", - поделился замглавы администрации.
Востребованные профессии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
На кого пойти учиться: самые востребованные профессии
3 февраля 2025, 17:49
 
РоссияМаксим ОрешкинОбществоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала