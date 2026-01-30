В современном мире нужно учиться в течение всей жизни, считает Орешкин

«

"Невозможно уже, от слова совсем, научиться в университете и потом всю жизнь пользоваться теми знаниями, которые у тебя есть, и теми навыками. Это больше не работает. Нужно уметь учиться, меняться, меняться вместе с современными технологичными инструментами в течение всей жизни", - сказал Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.