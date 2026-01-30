Рейтинг@Mail.ru
Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин - РИА Новости, 30.01.2026
11:29 30.01.2026 (обновлено: 12:10 30.01.2026)
Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин
Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин - РИА Новости, 30.01.2026
Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин
Мир стоит на пороге демографической катастрофы: численность населения Земли начнет сокращаться уже через 20 лет, прогнозирует замруководителя администрации... РИА Новости, 30.01.2026
земля, россия, максим орешкин
Земля, Россия, Максим Орешкин
Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин

Орешкин: мир стоит на пороге демографической катастрофы, пик населения близок

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мир стоит на пороге демографической катастрофы: численность населения Земли начнет сокращаться уже через 20 лет, прогнозирует замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Выступая на открытии январских экспертных диалогов, Орешкин обозначил основные тренды развития человеческой цивилизации, один из которых, по его словам, - "тренд на демографическую катастрофу".
Вопросы демографии являются приоритетом в работе Госдумы, заявил Володин
9 января, 09:26
Вопросы демографии являются приоритетом в работе Госдумы, заявил Володин
9 января, 09:26
"Пик населения уже не так далек, это примерно, по нашим оценкам, 2046 год, и может случиться даже чуть раньше", - заявил он.
По его прогнозу, население Земли в лучшем случае достигнет отметки в 9 миллиардов человек и после этого начнет сокращаться. "Сейчас это примерно 8,2 миллиарда. То есть, мы уже находимся недалеко от пикового значения", - сказал он.
"Я лично считаю, что это одна из ключевых проблем для всей нашей планеты, потому что мы как человеческая цивилизация де-факто вошли в период жесткой депопуляции", - заявил Орешкин.
Он признал, что численность населения Земли сейчас в целом еще продолжает расти, но этот процесс с каждым годом замедляется.
"Процесс снижения рождаемости идет довольно долго, но именно сейчас он приблизился к той черте, когда он будет ниже уровня воспроизводства. А это означает, что мы уже вошли в ту зону, когда человечество прекратит свою экспансию на планете и начнет шаг за шагом сокращаться", - заявил он.
Орешкин также напомнил, что сейчас в мире существуют разные прогнозы того, когда человечество достигнет пика своей численности, и все эти оценки уже неоднократно менялись в сторону понижения.
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
 
ЗемляРоссияМаксим Орешкин
 
 
