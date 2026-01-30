Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мир стоит на пороге демографической катастрофы: численность населения Земли начнет сокращаться уже через 20 лет, прогнозирует замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Выступая на открытии январских экспертных диалогов, Орешкин обозначил основные тренды развития человеческой цивилизации, один из которых, по его словам, - "тренд на демографическую катастрофу".

"Пик населения уже не так далек, это примерно, по нашим оценкам, 2046 год, и может случиться даже чуть раньше", - заявил он.

По его прогнозу, население Земли в лучшем случае достигнет отметки в 9 миллиардов человек и после этого начнет сокращаться. "Сейчас это примерно 8,2 миллиарда. То есть, мы уже находимся недалеко от пикового значения", - сказал он.

"Я лично считаю, что это одна из ключевых проблем для всей нашей планеты, потому что мы как человеческая цивилизация де-факто вошли в период жесткой депопуляции", - заявил Орешкин.

Он признал, что численность населения Земли сейчас в целом еще продолжает расти, но этот процесс с каждым годом замедляется.

"Процесс снижения рождаемости идет довольно долго, но именно сейчас он приблизился к той черте, когда он будет ниже уровня воспроизводства. А это означает, что мы уже вошли в ту зону, когда человечество прекратит свою экспансию на планете и начнет шаг за шагом сокращаться", - заявил он.