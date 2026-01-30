Рейтинг@Mail.ru
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7 - РИА Новости, 30.01.2026
10:47 30.01.2026 (обновлено: 11:30 30.01.2026)
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7 - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7
Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной... РИА Новости, 30.01.2026
экономика, россия, украина, москва, максим орешкин
Экономика, Россия, Украина, Москва, Максим Орешкин
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7

Орешкин: cанкции G7 привели к потере валютами этих стран своей роли в экономике

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной экономике, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Все, чего они добились, - это серьезный рост доли национальных валют в расчетах... Все, чего добились страны "Большой семерки", - это потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике", - прокомментировал он введение западными странами санкций.
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин
Вчера, 10:41
Он добавил, что в настоящее время 85% всех внешних расчетов России проходят без участия валют стран "Большой семерки".
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Экономика Германии вошла в фазу стагнации после введения санкций
Вчера, 05:35
 
