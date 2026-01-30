Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной экономике, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Все, чего они добились, - это серьезный рост доли национальных валют в расчетах... Все, чего добились страны "Большой семерки", - это потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике", - прокомментировал он введение западными странами санкций.