https://ria.ru/20260130/oreshkin-2071163223.html
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7 - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7
Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:47:00+03:00
2026-01-30T10:47:00+03:00
2026-01-30T11:30:00+03:00
экономика
россия
украина
москва
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071174018_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_a20d0187b409d192e32c2da044e02559.jpg
https://ria.ru/20260130/oreshkin-2071162215.html
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071126878.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071174018_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fe0cff9bf5d99117b3be2a1b22b78205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, москва, максим орешкин
Экономика, Россия, Украина, Москва, Максим Орешкин
Орешкин рассказал о последствиях санкций стран G7
Орешкин: cанкции G7 привели к потере валютами этих стран своей роли в экономике
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Санкции "Большой семерки" привели к потере валютами этих стран своей роли в мировой экономике, а также к ухудшению положения этих государств в глобальной экономике, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Все, чего они добились, - это серьезный рост доли национальных валют в расчетах... Все, чего добились страны "Большой семерки", - это потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике", - прокомментировал он введение западными странами санкций.
Он добавил, что в настоящее время 85% всех внешних расчетов России
проходят без участия валют стран "Большой семерки".
После начала спецоперации на Украине
западные страны ввели санкции против России. В Москве
неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.