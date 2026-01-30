Рейтинг@Mail.ru
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин - РИА Новости, 30.01.2026
10:41 30.01.2026 (обновлено: 15:59 30.01.2026)
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин - РИА Новости, 30.01.2026
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин
Прежняя модель глобализации подошла к концу, хотя она и принесла миру много хорошего, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 30.01.2026
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прежняя модель глобализации подошла к концу, хотя она и принесла миру много хорошего, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Глобализация принесла много хорошего. Но та модель, которую мы видели в последние десятилетия, на самом деле подошла к концу", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Он отметил, что прежняя модель глобализации принесла много хорошего.
"Если мы посмотрим на такие крупные экономики, как Китай и Индия, то их активное вовлечение в глобальную экономику позволило существенно улучшить и качество жизни, существенно снизить бедность в этих странах. Ну и, конечно же, обеспечило весь мир доступными товарами и услугами, в том числе за счет того, что экономики Китая и Индии были встроены в мировую торговлю", - добавил он.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
