Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин - РИА Новости, 30.01.2026
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин
Прежняя модель глобализации подошла к концу, хотя она и принесла миру много хорошего, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:41:00+03:00
2026-01-30T10:41:00+03:00
2026-01-30T15:59:00+03:00
китай
индия
россия
максим орешкин
китай
индия
россия
китай, индия, россия, максим орешкин
Китай, Индия, Россия, Максим Орешкин
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин
Орешкин заявил об исчерпании старой модели глобализации