В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта

«

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.