https://ria.ru/20260130/orenburg-2071145946.html
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта - РИА Новости, 30.01.2026
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта
Следственные органы возбудили уголовное дело после обвала грунта в Оренбурге, где пострадали два человека, включая подростка, сообщает СУСК РФ по Оренбургской... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:35:00+03:00
2026-01-30T09:35:00+03:00
2026-01-30T09:39:00+03:00
происшествия
оренбург
россия
оренбургская область
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071146259_0:0:1887:1061_1920x0_80_0_0_709b7bc1ad6c95814521e0a18fc31bc1.jpg
оренбург
россия
оренбургская область
