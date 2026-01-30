Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта
09:35 30.01.2026 (обновлено: 09:39 30.01.2026)
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта - РИА Новости, 30.01.2026
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта
Следственные органы возбудили уголовное дело после обвала грунта в Оренбурге, где пострадали два человека, включая подростка, сообщает СУСК РФ по Оренбургской... РИА Новости, 30.01.2026
В Оренбурге возбудили уголовное дело после обвала грунта

Уголовное дело возбудили после обвала грунта в Оренбурге с двумя пострадавшими

УФА, 30 янв - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после обвала грунта в Оренбурге, где пострадали два человека, включая подростка, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Ранее губернатор Евгений Солнцев рассказал, что два человека получили ожоги при обвале грунта в Оренбурге. Пострадавшие в больнице.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, инцидент произошёл на улице Монтажников в районе пешеходного перехода. Один из пострадавших - несовершеннолетний.
Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
При обвале грунта на стройке в Геленджике погиб рабочий
3 мая 2025, 19:09
 
ПроисшествияОренбургРоссияОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
