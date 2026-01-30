https://ria.ru/20260130/orenburg-2071142399.html
В Оренбурге два человека пострадали при обвале грунта
Два человека получили ожоги при обвале грунта в Оренбурге, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2026
