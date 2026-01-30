https://ria.ru/20260130/opk-2071348036.html
Путин отметил важность производства гражданских товаров на предприятиях ОПК
Путин отметил важность производства гражданских товаров на предприятиях ОПК - РИА Новости, 30.01.2026
Путин отметил важность производства гражданских товаров на предприятиях ОПК
Президент России Владимир Путин отметил важность того, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России в значительном объеме производится... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:42:00+03:00
2026-01-30T21:42:00+03:00
2026-01-30T21:42:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20250919/putin-2043069756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность производства гражданских товаров на предприятиях ОПК
Путин: важно, что на предприятиях ОПК России производится гражданская продукция