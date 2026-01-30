https://ria.ru/20260130/opasnost-2071276171.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.01.2026
В Брянской области объявили ракетную опасность
На территории Брянской области объявили ракетную опасность