В Брянской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор также попросил жителей укрыться в помещениях без окон, направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.