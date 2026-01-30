Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/opasnost-2071270328.html
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 30.01.2026
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:21:00+03:00
2026-01-30T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833482569_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_09298c247fecb5dfa1f814d978b8c582.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833482569_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b0e417ceb954ad4c206324fa69ea4e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили авиационную опасность

На всей территории Курской области объявили авиационную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 30 янв - РИА Новости. Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.
«

"Курская область: авиационная опасность. Будьте бдительны! Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщили в Telegram-канале оперштаба регионального правительства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала