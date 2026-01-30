https://ria.ru/20260130/opasnost-2071270328.html
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 30.01.2026
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона. РИА Новости, 30.01.2026
курская область
В Курской области объявили авиационную опасность
На всей территории Курской области объявили авиационную опасность