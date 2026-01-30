Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова
22:30 30.01.2026 (обновлено: 22:48 30.01.2026)
В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова
В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова - РИА Новости, 30.01.2026
В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова
Крым и Донбасс имели полное право на самоопределение, заявление генсека ООН Антониу Гутерреша на этот счет лживое, заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 30.01.2026
В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова

Константинов назвал ложью слова генсека ООН о самоопределении Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крым и Донбасс имели полное право на самоопределение, заявление генсека ООН Антониу Гутерреша на этот счет лживое, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения не применим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там преобладает принцип территориальной целостности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии
Вчера, 15:23
"Мы, как и все люди, имеем право на жизнь, а значит имели полное право самоопределиться в условиях угрожавшей нам смертельной опасности. И сделали это корректно, предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, не понимать это ни Гутерреш, ни любой мало-мальски квалифицированный правовед просто не может.
"А значит, генсек банально лжёт. Ну, а если так, то его лживое мнение ничтожно. ООН же усилиями таких вот чиновников теряет последние остатки своего авторитета", - подчеркнул глава парламента.
Флаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации
Вчера, 17:28
 
В миреРеспублика КрымДонбассРоссияВладимир КонстантиновАнтониу ГутеррешСергей ЛавровООН
 
 
