В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крым и Донбасс имели полное право на самоопределение, заявление генсека ООН Антониу Гутерреша на этот счет лживое, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы, как и все люди, имеем право на жизнь, а значит имели полное право самоопределиться в условиях угрожавшей нам смертельной опасности. И сделали это корректно, предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права", - написал Константинов в своем Telegram-канале

По его словам, не понимать это ни Гутерреш, ни любой мало-мальски квалифицированный правовед просто не может.