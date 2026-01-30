В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крым и Донбасс имели полное право на самоопределение, заявление генсека ООН Антониу Гутерреша на этот счет лживое, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения не применим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там преобладает принцип территориальной целостности.
"Мы, как и все люди, имеем право на жизнь, а значит имели полное право самоопределиться в условиях угрожавшей нам смертельной опасности. И сделали это корректно, предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, не понимать это ни Гутерреш, ни любой мало-мальски квалифицированный правовед просто не может.
"А значит, генсек банально лжёт. Ну, а если так, то его лживое мнение ничтожно. ООН же усилиями таких вот чиновников теряет последние остатки своего авторитета", - подчеркнул глава парламента.