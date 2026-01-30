Рейтинг@Mail.ru
ООН намерена сократить расходы на миротворческие операции
17:45 30.01.2026 (обновлено: 18:04 30.01.2026)
ООН намерена сократить расходы на миротворческие операции
2026
Новости
ООН намерена сократить расходы на миротворческие операции

ООН, 30 янв - РИА Новости. ООН должна вернуть в июле 2027 года 900 миллионов долларов из-за сокращения расходов на миротворческие операции, говорится в письме генсека организации Антониу Гутерреша, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Мы планируем сократить расходы на миротворческие операции на 15% в 2025-2026 годах из-за объявленного сокращения выплат начисленных взносов. Это, в свою очередь, согласно действующим правилам, вынудит нас вернуть в июле 2027 года почти 900 миллионов долларов, которые остались неизрасходованными", - говорится в письме.
 
