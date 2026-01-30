https://ria.ru/20260130/oon-2071310977.html
ООН намерена сократить расходы на миротворческие операции
ООН намерена сократить расходы на миротворческие операции
ООН должна вернуть в июле 2027 года 900 миллионов долларов из-за сокращения расходов на миротворческие операции, говорится в письме генсека организации Антониу... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:45:00+03:00
2026-01-30T17:45:00+03:00
2026-01-30T18:04:00+03:00
в мире
оон
Новости
ru-RU
в мире, оон
ООН намерена сократить расходы на миротворческие операции
