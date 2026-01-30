ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек

ООН, 30 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме к государствам-членам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, заявил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год без улучшения финансовой ситуации.