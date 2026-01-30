https://ria.ru/20260130/oon-2071307795.html
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек - РИА Новости, 30.01.2026
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме к государствам-членам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, заявил, что организация не сможет выполнить... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:35:00+03:00
2026-01-30T17:35:00+03:00
2026-01-30T17:45:00+03:00
оон
антониу гутерреш
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260130/mid-2071178863.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, антониу гутерреш, в мире
ООН, Антониу Гутерреш, В мире
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек
Гутерреш: ООН не сможет выполнять бюджетную программу в 2026 году