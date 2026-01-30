Рейтинг@Mail.ru
17:35 30.01.2026 (обновлено: 17:45 30.01.2026)
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек
2026
ООН не в состоянии выполнять бюджетную программу, заявил генсек

Гутерреш: ООН не сможет выполнять бюджетную программу в 2026 году

Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 30 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме к государствам-членам, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, заявил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год без улучшения финансовой ситуации.
"Реальность такова: если поступления существенно не улучшатся, мы не сможем полностью выполнить программу бюджета на 2026 год, одобренную в декабре", - говорится в письме.
