Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации

ООН, 30 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о серьезных финансовых проблемах в организации из-за нехватки средств, следует из документа в распоряжении РИА Новости.

"Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", — говорится в письме.

"Реальность такова: если поступления существенно не улучшатся, мы не сможем полностью выполнить программу бюджета на 2026 год, одобренную в декабре", — констатируется в документе.

Организация Объединенных Наций столкнулась с финансовым кризисом после того, как США — ее крупнейший донор — резко сократили выделение средств входящим в нее агентствам, а также отказались выплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет и на миротворческие операции.