Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации

ООН, 30 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о серьезных финансовых проблемах в организации из-за нехватки средств, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
«
"Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", — говорится в письме.
По словам Гутерреша, организация угодила в ловушку и попала под двойной удар из-за неуплаты взносов и обязанности вернуть деньги, которые не получала. В прошлом году задолженность достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов — это в два раза больше, чем в предыдущем.
«
"Реальность такова: если поступления существенно не улучшатся, мы не сможем полностью выполнить программу бюджета на 2026 год, одобренную в декабре", — констатируется в документе.
ООН сократит расходы на миротворческие операции, что приведет к необходимости вернуть в июле 2027-го 900 миллионов долларов. Кроме того, организация в следующем году должна будет также возвратить 1,3 миллиарда долларов непотраченных средств, добавил генсек.
Организация Объединенных Наций столкнулась с финансовым кризисом после того, как США — ее крупнейший донор — резко сократили выделение средств входящим в нее агентствам, а также отказались выплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет и на миротворческие операции.
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
23 сентября 2025, 08:00