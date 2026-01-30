Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 30.01.2026 (обновлено: 18:13 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/oon-2071306449.html
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации - РИА Новости, 30.01.2026
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о серьезных финансовых проблемах в организации из-за нехватки средств, следует из документа в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:28:00+03:00
2026-01-30T18:13:00+03:00
оон
в мире
антониу гутерреш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071310738_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5e93257d7ebccf76ad068dddcc6bad9d.jpg
https://ria.ru/20260130/zayavlenie-2071172738.html
https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071310738_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_4a4ae6fe62c75e8ef7646b313a55e85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, антониу гутерреш
ООН, В мире, Антониу Гутерреш
Генсек ООН сообщил о риске финансового коллапса организации

Гутерреш: ООН оказалась под угрозой финансового коллапса из-за нехватки ресурсов

© REUTERS / Eric ThayerФлаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке
Флаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Eric Thayer
Флаг ООН в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 30 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о серьезных финансовых проблемах в организации из-за нехватки средств, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
«
"Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс", — говорится в письме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Заявление генсека ООН о России вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:22
По словам Гутерреша, организация угодила в ловушку и попала под двойной удар из-за неуплаты взносов и обязанности вернуть деньги, которые не получала. В прошлом году задолженность достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов — это в два раза больше, чем в предыдущем.
«
"Реальность такова: если поступления существенно не улучшатся, мы не сможем полностью выполнить программу бюджета на 2026 год, одобренную в декабре", — констатируется в документе.
ООН сократит расходы на миротворческие операции, что приведет к необходимости вернуть в июле 2027-го 900 миллионов долларов. Кроме того, организация в следующем году должна будет также возвратить 1,3 миллиарда долларов непотраченных средств, добавил генсек.
Организация Объединенных Наций столкнулась с финансовым кризисом после того, как США — ее крупнейший донор — резко сократили выделение средств входящим в нее агентствам, а также отказались выплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет и на миротворческие операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
23 сентября 2025, 08:00
 
ООНВ миреАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала