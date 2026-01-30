https://ria.ru/20260130/oon-2071271034.html
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии - РИА Новости, 30.01.2026
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии
Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа самоопределения к Крыму и Донбассу продиктовано желанием не ссориться... РИА Новости, 30.01.2026
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии
Батурин объяснил позицию Гутерреша по Гренландии желанием не ссориться с Трампом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа самоопределения к Крыму и Донбассу продиктовано желанием не ссориться с президентом США Дональдом Трампом, считает крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности"
"ООН решила не ссориться с Трампом, поэтому генсек Антониу Гутерреш увидел большую разницу между правами на самоопределение жителей и народов Донбасса, Крыма и Гренландии. Гутерреш понимает, что Крым и Донбасс - это ситуации прошлого, Запад по ним определился - непризнанием Крыма российским и санкциями. А Гренландия случится сегодня-завтра, Трамп у власти, штаб-квартира ООН в США, бюджет организации также пополняет Вашингтон. Под давлением в ЕС этих обстоятельств Гутерреш и дал одно "прекрасное заключение", рассчитанное специально для Трампа", - сказал Батурин РИА Новости.
При этом, по его мнению, ссылка генсека ООН
на принцип территориальной целостности неуместна.
"Тогда ООН стоит подготовить "тщательное рассмотрение" соответствующим управлением ситуаций по Косово
, Гагаузии
и другим подобным регионам", - сказал политолог.
Лавров
ранее сообщал, что после объявления США
своих планов по Гренландии
представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дания и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
Крым
стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики
, а также Херсонская и Запорожские области
были приняты в состав России
.