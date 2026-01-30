"ООН решила не ссориться с Трампом, поэтому генсек Антониу Гутерреш увидел большую разницу между правами на самоопределение жителей и народов Донбасса, Крыма и Гренландии. Гутерреш понимает, что Крым и Донбасс - это ситуации прошлого, Запад по ним определился - непризнанием Крыма российским и санкциями. А Гренландия случится сегодня-завтра, Трамп у власти, штаб-квартира ООН в США, бюджет организации также пополняет Вашингтон. Под давлением в ЕС этих обстоятельств Гутерреш и дал одно "прекрасное заключение", рассчитанное специально для Трампа", - сказал Батурин РИА Новости.