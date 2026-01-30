Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии - РИА Новости, 30.01.2026
15:23 30.01.2026 (обновлено: 15:24 30.01.2026)
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии - РИА Новости, 30.01.2026
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии
Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа самоопределения к Крыму и Донбассу продиктовано желанием не ссориться... РИА Новости, 30.01.2026
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии

Батурин объяснил позицию Гутерреша по Гренландии желанием не ссориться с Трампом

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости в отличие от Гренландии принципа самоопределения к Крыму и Донбассу продиктовано желанием не ссориться с президентом США Дональдом Трампом, считает крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности"
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В МИД сочли выводы юристов ООН о Крыме и Донбассе неквалифицированными
Вчера, 13:41
"ООН решила не ссориться с Трампом, поэтому генсек Антониу Гутерреш увидел большую разницу между правами на самоопределение жителей и народов Донбасса, Крыма и Гренландии. Гутерреш понимает, что Крым и Донбасс - это ситуации прошлого, Запад по ним определился - непризнанием Крыма российским и санкциями. А Гренландия случится сегодня-завтра, Трамп у власти, штаб-квартира ООН в США, бюджет организации также пополняет Вашингтон. Под давлением в ЕС этих обстоятельств Гутерреш и дал одно "прекрасное заключение", рассчитанное специально для Трампа", - сказал Батурин РИА Новости.
При этом, по его мнению, ссылка генсека ООН на принцип территориальной целостности неуместна.
"Тогда ООН стоит подготовить "тщательное рассмотрение" соответствующим управлением ситуаций по Косово, Гагаузии и другим подобным регионам", - сказал политолог.
Лавров ранее сообщал, что после объявления США своих планов по Гренландии представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дания и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу
Вчера, 13:06
 
