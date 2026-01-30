Медведев усомнился в праве Гутерреша толковать устав ООН

Он отметил, что правом ограниченного толкования наделены и сами государства-участники ООН, а также генассамблея и совбез - но по вопросам, которые относятся к их компетенции. При этом Медведев напомнил, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования устава.