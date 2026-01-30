Медведев усомнился в праве Гутерреша толковать устав ООН

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев усомнился в праве генсека ООН Антониу Гутерреша толковать устав ООН в вопросе прав Крыма и Донбасса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
"А кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования устава ООН? Только Международный суд ООН специально наделён этим правом в силу ст. 96 самого устава – и то по запросу генассамблеи или совбеза ООН", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что правом ограниченного толкования наделены и сами государства-участники ООН, а также генассамблея и совбез - но по вопросам, которые относятся к их компетенции. При этом Медведев напомнил, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования устава.
