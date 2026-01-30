Рейтинг@Mail.ru
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 30.01.2026 (обновлено: 23:01 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/okhara-2071345861.html
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года - РИА Новости, 30.01.2026
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года
Американско-канадская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома", скончалась в возрасте 71 года, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:28:00+03:00
2026-01-30T23:01:00+03:00
происшествия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539076_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_eb82844ebf871507212c289dfd9a5cab.jpg
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539076_145:0:1585:1080_1920x0_80_0_0_9671d1756eec27ed6445fae2f41123ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сша
Происшествия, США
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года

TMZ: скончалась актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая в фильме "Один дома"

© AP Photo / Invision for the Television AcademyАктриса Кэтрин О'Хара
Актриса Кэтрин О'Хара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Invision for the Television Academy
Актриса Кэтрин О'Хара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американско-канадская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома", скончалась в возрасте 71 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники.
"Легендарная голливудская актриса (О'Хара - ред.) умерла в пятницу... Причина смерти пока неизвестна", - говорится в публикации.
Издание Page Six со ссылкой на спасателей указывает, что ранним утром пятницы в дом О'Хары в калифорнийском Брентвуде прибыли медики, причиной послужило резкое ухудшение состояния ее здоровья. Сотрудничавшее с О'Харой агентство Creative Artists заявило изданию, что смерти актрисы предшествовала краткая болезнь.
О'Хара начала карьеру на экране в 1970-х годах, снимаясь как в телевизионных шоу, так и в кино. Массовому зрителю она наиболее запомнилась ролью Кейт - матери Кевина, главного героя комедийной дилогии "Один дома". Кроме того, О'Хара отметилась как актер озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".Актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя в фильме "Один дома", скончалась в возрасте 71 года - TMZ
 
ПроисшествияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала