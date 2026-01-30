https://ria.ru/20260130/okhara-2071345861.html
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года - РИА Новости, 30.01.2026
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года
Американско-канадская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома", скончалась в возрасте 71 года, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:28:00+03:00
2026-01-30T21:28:00+03:00
2026-01-30T23:01:00+03:00
происшествия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539076_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_eb82844ebf871507212c289dfd9a5cab.jpg
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539076_145:0:1585:1080_1920x0_80_0_0_9671d1756eec27ed6445fae2f41123ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша
Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года
TMZ: скончалась актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая в фильме "Один дома"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Американско-канадская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Кевина Маккаллистера в комедии "Один дома", скончалась в возрасте 71 года, сообщает портал TMZ
со ссылкой на осведомленные источники.
"Легендарная голливудская актриса (О'Хара - ред.) умерла в пятницу... Причина смерти пока неизвестна", - говорится в публикации.
Издание Page Six со ссылкой на спасателей указывает, что ранним утром пятницы в дом О'Хары в калифорнийском Брентвуде прибыли медики, причиной послужило резкое ухудшение состояния ее здоровья. Сотрудничавшее с О'Харой агентство Creative Artists заявило изданию, что смерти актрисы предшествовала краткая болезнь.
О'Хара начала карьеру на экране в 1970-х годах, снимаясь как в телевизионных шоу, так и в кино. Массовому зрителю она наиболее запомнилась ролью Кейт - матери Кевина, главного героя комедийной дилогии "Один дома". Кроме того, О'Хара отметилась как актер озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".Актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя в фильме "Один дома", скончалась в возрасте 71 года - TMZ