Актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года

Издание Page Six со ссылкой на спасателей указывает, что ранним утром пятницы в дом О'Хары в калифорнийском Брентвуде прибыли медики, причиной послужило резкое ухудшение состояния ее здоровья. Сотрудничавшее с О'Харой агентство Creative Artists заявило изданию, что смерти актрисы предшествовала краткая болезнь.

О'Хара начала карьеру на экране в 1970-х годах, снимаясь как в телевизионных шоу, так и в кино. Массовому зрителю она наиболее запомнилась ролью Кейт - матери Кевина, главного героя комедийной дилогии "Один дома". Кроме того, О'Хара отметилась как актер озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов "Ночь перед Рождеством", "Цыпленок Цыпа", "Лесная братва", "Дом-монстр" и "Братец медвежонок".Актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать главного героя в фильме "Один дома", скончалась в возрасте 71 года - TMZ