Специальная военная операция на Украине
 
10:03 30.01.2026
Майора ВСУ отправили копать окопы из-за долга за разбитую иномарку
Майора ВСУ отправили копать окопы из-за долга за разбитую иномарку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ, чтобы расплатиться с большим долгом за разбитую машину, отправился на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в Сумской области выполнять обязанности простого солдата и попал в плен, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) попал в плен на передовой. Причиной, по которой офицер оказался в окопах вместе с пехотой, стал крупный денежный долг", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, офицер ВСУ задолжал большую сумму за разбитый иностранный автомобиль.
"Чтобы получить деньги для выплат, майор был вынужден отправиться на линию боевого соприкосновения (ЛБС - ред.) в Сумской области и исполнять задачи рядового состава", - добавил он.
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ВСУ провалили несколько попыток атак в Сумской области
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
