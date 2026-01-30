Майора ВСУ отправили копать окопы из-за долга за разбитую иномарку

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ, чтобы расплатиться с большим долгом за разбитую машину, отправился на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в Сумской области выполнять обязанности простого солдата и попал в плен, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) попал в плен на передовой. Причиной, по которой офицер оказался в окопах вместе с пехотой, стал крупный денежный долг", - сказал собеседник агентства.