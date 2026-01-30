https://ria.ru/20260130/ofitser-2071150361.html
Майора ВСУ отправили копать окопы из-за долга за разбитую иномарку
Майора ВСУ отправили копать окопы из-за долга за разбитую иномарку - РИА Новости, 30.01.2026
Майора ВСУ отправили копать окопы из-за долга за разбитую иномарку
Офицер ВСУ, чтобы расплатиться с большим долгом за разбитую машину, отправился на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в Сумской области выполнять обязанности... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:03:00+03:00
2026-01-30T10:03:00+03:00
2026-01-30T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260130/proval-2071131999.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Майора ВСУ отправили копать окопы из-за долга за разбитую иномарку
РИА Новости: майор ВСУ копал окопы из-за долга за авто и попал в плен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ, чтобы расплатиться с большим долгом за разбитую машину, отправился на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в Сумской области выполнять обязанности простого солдата и попал в плен, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) попал в плен на передовой. Причиной, по которой офицер оказался в окопах вместе с пехотой, стал крупный денежный долг", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, офицер ВСУ
задолжал большую сумму за разбитый иностранный автомобиль.
"Чтобы получить деньги для выплат, майор был вынужден отправиться на линию боевого соприкосновения (ЛБС - ред.) в Сумской области
и исполнять задачи рядового состава", - добавил он.