https://ria.ru/20260130/obse-2071281771.html
Грушко заявил о печальной участи ОБСЕ
Грушко заявил о печальной участи ОБСЕ - РИА Новости, 30.01.2026
Грушко заявил о печальной участи ОБСЕ
Если ситуация в ОБСЕ не изменится, то ее участь печальна, организация окончательно уйдет на периферию, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:08:00+03:00
2026-01-30T16:08:00+03:00
2026-01-30T16:14:00+03:00
обсе
александр грушко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_0:139:2859:1747_1920x0_80_0_0_92fe37f5c351df1afdb4c7ce922d68d8.jpg
https://ria.ru/20260123/rossija-2069721581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_d86aacda8908af634202b5f4e5c0da93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, александр грушко, россия
ОБСЕ, Александр Грушко, Россия
Грушко заявил о печальной участи ОБСЕ
Грушко: если ситуация в ОБСЕ не изменится, то ее участь печальна