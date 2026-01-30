Рейтинг@Mail.ru
Грушко заявил о печальной участи ОБСЕ - РИА Новости, 30.01.2026
16:08 30.01.2026 (обновлено: 16:14 30.01.2026)
Грушко заявил о печальной участи ОБСЕ
Если ситуация в ОБСЕ не изменится, то ее участь печальна, организация окончательно уйдет на периферию, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
обсе, александр грушко, россия
ОБСЕ, Александр Грушко, Россия
© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
Оператор снимает логотип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Если ситуация в ОБСЕ не изменится, то ее участь печальна, организация окончательно уйдет на периферию, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Если ситуация в организации не изменится... то ее участь печальна. Она окончательно уйдет на периферию основных процессов", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ
23 января, 00:00
 
ОБСЕАлександр ГрушкоРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
