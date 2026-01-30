https://ria.ru/20260130/obrazovanie-2071199960.html
Искусственный интеллект изменит систему образования в мире, считает Орешкин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект изменит систему образования в мире в ближайшие годы, и те страны, которые сделают его помощником учеников и учителей, сделают мощный рывок вперед, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Образование ожидают очень серьезные изменения, потому что уже сегодня искусственный интеллект, который стремительно ворвался в жизнь, большие генеративные модели, они уже преобразовали то, как учатся наши дети", - сказал Орешкин
, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.
Он отметил, что дети сегодня с помощью стандартных приложений могут решить любые задачи, что, конечно, не несет пользы для их обучения.
"Но ИИ привносит не только негативное влияние. Это, на самом деле, и большие возможности. Это большие возможности создания индивидуальной карьеры развития для ребенка, понимания его особенностей, создания пошагового плана того, как каждому конкретному ребенку реализовать свой потенциал, развиваться активнее. Это большая возможная помощь учителям. Внедрение искусственного интеллекта будет происходить, конечно же, не без проблем, но это главное изменение, которое будет касаться системы общего образования во всех странах в ближайшие годы", - продолжил Орешкин.
"Те страны, которым удастся здесь построить правильные платформенные решения, которым удастся правильно внедрить искусственный интеллект, который будет помогать учителям, помогать ученикам, а не мешать их обучению, те страны, которым удастся перестроить сам образовательный процесс таким образом, чтобы нельзя было через использование искусственного интеллекта избегать необходимых действий, эти страны будут, конечно же, лидировать в качестве образования и сделают очень мощный рывок вперед", - заключил он.