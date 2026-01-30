Рейтинг@Mail.ru
У жителей деревни в Костромской области выявили норовирус
02:11 30.01.2026 (обновлено: 03:41 30.01.2026)
У жителей деревни в Костромской области выявили норовирус
У жителей деревни в Костромской области выявили норовирус
Норовирус выявили у массово заболевших после ремонта водопровода деревенских жителей в Костромской области, сообщил РИА Новости главный санитарный врач региона... РИА Новости, 30.01.2026
2026
Норовирус выявили у массово заболевших деревенских жителей под Костромой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Норовирус выявили у массово заболевших после ремонта водопровода деревенских жителей в Костромской области, сообщил РИА Новости главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.
"По результатам проб у людей выявлены норовирусы первого и второго типа. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказал Кокоулин.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
10 января, 18:19
По его словам, норовирусная инфекция - это "довольно легкая инфекция".
"Пути заражения могут быть разные - контакт с непосредственно больным человеком, несоблюдение правил личной гигиены и санитарных правил на социальных объектах. Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, пить только кипяченую воду", - подчеркнул собеседник агентства.
В управлении Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в целях профилактики руководству муниципалитета дано поручение провести промывку системы водоснабжения с использованием специальных средств.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день с симптомами инфекции в Красносельскую районную больницу обратился 41 человек. Все они отмечают начало заболевания 26-28 января. Новых случаев заболевания не выявлено.
Ребенок на осмотре у врача - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Вирусолог рассказала об опасных симптомах энтеровируса у детей
00:44
И.о. главного врача Красносельской районной больницы Александр Захаров отметил, что на данный момент тяжелых случаев не зарегистрировано.
"Инфекция протекает легко. Пациентам назначены противовирусные препараты, соблюдение питьевого режима", - сказал Захаров РИА Новости.
Информированный источник уточнил РИА Новости, что в числе заболевших – около 30 детей.
По данным департамента образования и науки Костромской области, в помещениях школы и детского сада, которые посещали заболевшие дети, специализированная организация провела дезинфекцию и объявили карантин.
Во вторник прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово. По словам жителей, у половины деревенских после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38-39°C, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. Следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
У юных спортсменов, заболевших в отеле в Сочи, выявили норовирус
8 января, 09:22
 
Костромская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Здоровье - Общество
 
 
