У жителей деревни в Костромской области выявили норовирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Норовирус выявили у массово заболевших после ремонта водопровода деревенских жителей в Костромской области, сообщил РИА Новости главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

"По результатам проб у людей выявлены норовирусы первого и второго типа. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказал Кокоулин.

По его словам, норовирусная инфекция - это "довольно легкая инфекция".

"Пути заражения могут быть разные - контакт с непосредственно больным человеком, несоблюдение правил личной гигиены и санитарных правил на социальных объектах. Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, пить только кипяченую воду", - подчеркнул собеседник агентства.

В управлении Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в целях профилактики руководству муниципалитета дано поручение провести промывку системы водоснабжения с использованием специальных средств.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день с симптомами инфекции в Красносельскую районную больницу обратился 41 человек. Все они отмечают начало заболевания 26-28 января. Новых случаев заболевания не выявлено.

И.о. главного врача Красносельской районной больницы Александр Захаров отметил, что на данный момент тяжелых случаев не зарегистрировано.

"Инфекция протекает легко. Пациентам назначены противовирусные препараты, соблюдение питьевого режима", - сказал Захаров РИА Новости.

Информированный источник уточнил РИА Новости, что в числе заболевших – около 30 детей.

По данным департамента образования и науки Костромской области , в помещениях школы и детского сада, которые посещали заболевшие дети, специализированная организация провела дезинфекцию и объявили карантин.