В Николаеве подпольщики уничтожили тепловоз для отправки мобилизованных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 30.01.2026
В Николаеве подпольщики уничтожили тепловоз для отправки мобилизованных
В Николаеве подпольщики уничтожили тепловоз для отправки мобилизованных
Подпольщики ликвидировали тепловоз в Николаеве, чтобы нарушить логистику поставок мобилизованных к линии фронта, рассказал РИА Новости представитель подпольного
В Николаеве подпольщики уничтожили тепловоз для отправки мобилизованных

В Николаеве нарушена логистика поставок мобилизованных ВСУ к линии фронта

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Подпольщики ликвидировали тепловоз в Николаеве, чтобы нарушить логистику поставок мобилизованных к линии фронта, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Наши подпольщики нашли пути отправки на фронт мобилизованных соотечественников. На одном из перегонов наши люди в Николаеве нашли его (тепловоз - ред.) Установили, что он используется именно для перевозки личного состава и части грузов. Чтобы у насильственно мобилизованных людей было время убежать, мы его уничтожили", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на Украине возвращаются к использованию тепловозов из-за отключений электроэнергии.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российские военные ликвидировали британских наемников под Николаевом
21 января, 13:44
