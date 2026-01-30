Новое правительство Нидерландов продолжит военную помощь Киеву

ГААГА, 30 янв - РИА Новости. Новое правительство Нидерландов планирует обеспечить многолетнюю военную помощь Украине и продолжит выступать за использование замороженных активов РФ для нужд Киева, следует из представленного в пятницу коалиционного соглашения, с которым ознакомилось РИА Новости.

Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли 29 октября 2025 года. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 78,4%. Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) обогнала крайне правую Партию свободы (PVV) на 29 688 голосов, однако обе партии получили по 26 мест в парламенте. На третьем месте оказалась праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD) с 22 мандатами, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 20 мест, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 18.