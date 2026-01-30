Новое правительство Нидерландов продолжит военную помощь Киеву

ГААГА, 30 янв - РИА Новости. Новое правительство Нидерландов планирует обеспечить многолетнюю военную помощь Украине и продолжит выступать за использование замороженных активов РФ для нужд Киева, следует из представленного в пятницу коалиционного соглашения, с которым ознакомилось РИА Новости.
Новое коалиционное правительство Нидерландов, в состав которого вошли представители партии "Демократы 66" (D66), Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA), представило в пятницу соглашение, в котором зафиксирована общая программа и ключевые политические цели кабмина на 2026-2030 годы.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли 29 октября 2025 года. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 78,4%. Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) обогнала крайне правую Партию свободы (PVV) на 29 688 голосов, однако обе партии получили по 26 мест в парламенте. На третьем месте оказалась праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD) с 22 мандатами, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 20 мест, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 18.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.