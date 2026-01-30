Рейтинг@Mail.ru
Новое правительство Нидерландов продолжит военную помощь Киеву
17:10 30.01.2026 (обновлено: 17:11 30.01.2026)
Новое правительство Нидерландов продолжит военную помощь Киеву
Новое правительство Нидерландов продолжит военную помощь Киеву - РИА Новости, 30.01.2026
Новое правительство Нидерландов продолжит военную помощь Киеву
Новое правительство Нидерландов планирует обеспечить многолетнюю военную помощь Украине и продолжит выступать за использование замороженных активов РФ для нужд... РИА Новости, 30.01.2026
Новое правительство Нидерландов продолжит военную помощь Киеву

Новое правительство Нидерландов продолжит военную и финансовую помощь Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 30 янв - РИА Новости. Новое правительство Нидерландов планирует обеспечить многолетнюю военную помощь Украине и продолжит выступать за использование замороженных активов РФ для нужд Киева, следует из представленного в пятницу коалиционного соглашения, с которым ознакомилось РИА Новости.
Новое коалиционное правительство Нидерландов, в состав которого вошли представители партии "Демократы 66" (D66), Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA), представило в пятницу соглашение, в котором зафиксирована общая программа и ключевые политические цели кабмина на 2026-2030 годы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
"Конфликт на Украине касается безопасности всей Европы. Поэтому мы будем продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку в течение нескольких лет и продолжим выступать за использование замороженных российских активов", - говорится в тексте соглашения.
При этом в документе отмечается, что сроки возможного вступления Украины в ЕС и НАТО будут определяться соответствием страны необходимым критериям. В то же время утверждается, что Нидерланды "окажут Украине посильную помощь в этом вопросе".
Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли 29 октября 2025 года. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 78,4%. Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) обогнала крайне правую Партию свободы (PVV) на 29 688 голосов, однако обе партии получили по 26 мест в парламенте. На третьем месте оказалась праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD) с 22 мандатами, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 20 мест, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 18.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
27 января, 08:00
 
Заголовок открываемого материала