В Госдуме подготовят законопроект о защите добросовестных покупателей жилья

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Госдуму вскоре внесут законопроект о защите добросовестных приобретателей недвижимости, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Рассмотрели законодательные предложения, направленные на защиту добросовестных приобретателей недвижимости. Предполагается в ближайшее время подготовить проект, вносящий изменения в Гражданский кодекс, законодательство о нотариате и об обороте недвижимости", — написал он в Telegram-канале.
По словам парламентария, эти вопросы обсуждались на заседании расширенной рабочей группы с участием представителей Росреестра, нотариата, исполнительных органов Московской области, секретариата заместителя председателя Госдумы и исследовательского центра частного права при президенте России.
Сам Крашенинников уже предлагал такие меры, как обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью, видеофиксация заключения таких сделок и запрет распоряжаться жильем, за которое не выплачена стоимость по договору.
Эта тема стала особенно актуальной на фоне получившей распространение схемы аферы с жильем: продавец после продажи квартиры отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников.
В обиходе это получило название "схема Долиной", так как певица Лариса Долина оказалась в центре громкого скандала после того, как продала квартиру в центре Москвы. Артистка заявила, что оказалась под воздействием мошенников, и оспорила сделку в суде. Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности, а Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, но Верховный суд стал на сторону Лурье. В результате Долину все же выселили из квартиры.
