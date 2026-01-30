В Госдуме подготовят законопроект о защите добросовестных покупателей жилья

"Рассмотрели законодательные предложения, направленные на защиту добросовестных приобретателей недвижимости. Предполагается в ближайшее время подготовить проект, вносящий изменения в Гражданский кодекс, законодательство о нотариате и об обороте недвижимости", — написал он в Telegram-канале.

Эта тема стала особенно актуальной на фоне получившей распространение схемы аферы с жильем: продавец после продажи квартиры отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников.