Небензя назвал ЕС придатком НАТО
Евросоюз из экономического блока стал придатком НАТО, где политики перестали ценить мир, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
Небензя: ЕС стал придатком НАТО, где не ценят мир