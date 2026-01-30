Рейтинг@Mail.ru
11:58 30.01.2026 (обновлено: 12:18 30.01.2026)
Небензя назвал ЕС придатком НАТО
Евросоюз из экономического блока стал придатком НАТО, где политики перестали ценить мир, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
Небензя: ЕС стал придатком НАТО, где не ценят мир

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз из экономического блока стал придатком НАТО, где политики перестали ценить мир, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"ЕС по сути своей превратился в придаток НАТО, из экономического блока превратился в военный альянс. Европа не ценит 65 лет мира, которые существовали на континенте", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Небензя считает, что это может быть связано с тем, что нынешнее поколение политиков в Европе не знают, что такое война.
"Это действительно так, они же смотрят на войну на экране телевизора и в компьютерных играх, для них это абстрактное понятие, в отличие от тех, кто пережил ее вживую", - пояснил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ООН потеряла право участвовать в переговорах по Украине, заявил Небензя
Вчера, 11:57
 
