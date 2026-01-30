Рейтинг@Mail.ru
ООН потеряла право участвовать в переговорах по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 30.01.2026 (обновлено: 12:07 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071185557.html
ООН потеряла право участвовать в переговорах по Украине, заявил Небензя
ООН потеряла право участвовать в переговорах по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
ООН потеряла право участвовать в переговорах по Украине, заявил Небензя
ООН потеряла моральное право участвовать в переговорном процессе по Украине, в том числе и генеральный секретарь организации, который играет только на одной... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:57:00+03:00
2026-01-30T12:07:00+03:00
в мире
украина
оон
россия
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20260130/zayavlenie-2071172738.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, россия, василий небензя
В мире, Украина, ООН, Россия, Василий Небензя
ООН потеряла право участвовать в переговорах по Украине, заявил Небензя

Небензя: ООН потеряла моральное право участвовать в переговорах по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ООН потеряла моральное право участвовать в переговорном процессе по Украине, в том числе и генеральный секретарь организации, который играет только на одной половине поля, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"ООН потеряла моральное право принимать участие в нём (переговорном треке по Украине - ред.), включая генерального секретаря (организации - ред.), который играет только на одной половине поля, о чем мы неоднократно говорили у микрофона и я ему лично, об этом говорил и министр (иностранных дел) Лавров, но ничего не помогает", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Заявление генсека ООН о России вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:22
 
В миреУкраинаООНРоссияВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала