НАТО себя исчерпала, Трамп зафиксировал этот факт, заявил Небензя
НАТО себя исчерпала, Трамп зафиксировал этот факт, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
НАТО себя исчерпала, Трамп зафиксировал этот факт, заявил Небензя
Американский президент Дональд Трамп своими последними действиями зафиксировал то, что НАТО себя исчерпала, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:56:00+03:00
2026-01-30T11:56:00+03:00
2026-01-30T12:04:00+03:00
в мире
нато
дональд трамп
василий небензя
оон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
НАТО себя исчерпала, Трамп зафиксировал этот факт, заявил Небензя
