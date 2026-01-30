Рейтинг@Mail.ru
НАТО себя исчерпала, Трамп зафиксировал этот факт, заявил Небензя
11:56 30.01.2026
НАТО себя исчерпала, Трамп зафиксировал этот факт, заявил Небензя
Американский президент Дональд Трамп своими последними действиями зафиксировал то, что НАТО себя исчерпала, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
в мире, нато, дональд трамп, василий небензя, оон
В мире, НАТО, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп своими последними действиями зафиксировал то, что НАТО себя исчерпала, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"НАТО действительно себя исчерпало, мы говорили об этом давно. Президент Трамп просто зафиксировал этот факт по сути своей. Хотя, конечно, НАТО как организация никуда в ближайшее время не денется, но концепция евроатлантической безопасности потерпела фиаско", - сказал Небензя в эфире "России 24".
В мире, НАТО, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН
 
 
