Рейтинг@Mail.ru
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 30.01.2026 (обновлено: 12:16 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071183458.html
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, "легкой прогулки" там не будет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:55:00+03:00
2026-01-30T12:16:00+03:00
в мире
куба
сша
венесуэла
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019638114_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2f74352bc3c802607eddb16c468c6a5b.jpg
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
куба
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019638114_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f3f474fbf895648662b47d28e868b19a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, венесуэла, василий небензя, оон
В мире, Куба, США, Венесуэла, Василий Небензя, ООН
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя

Небензя: США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяЦентральный парк Гаваны
Центральный парк Гаваны - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Центральный парк Гаваны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, "легкой прогулки" там не будет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Венесуэле несомненно имело место предательство, об этом говорится совершенно открыто. Часть высокопоставленных чиновников по сути предала президента. На Кубе такой номер не пройдет. Я думаю, что американцы, несмотря на ту риторику, которую они в последнее время используют в отношении Кубы, - это пока риторика. Потому что на Кубе легкой прогулки не будет, если они захотят повторить нечто подобное, что случилось в Венесуэле", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
 
В миреКубаСШАВенесуэлаВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала