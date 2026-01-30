https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071183458.html
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, "легкой прогулки" там не будет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе, заявил Небензя
Небензя: США не смогут повторить венесуэльский сценарий на Кубе