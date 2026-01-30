https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071181805.html
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя
США могут нанести удар по Ирану, но сейчас Тегеран лучше к этому подготовлен, чем в июне 2025 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя
Небензя: США могут нанести удар по Ирану, но сейчас Тегеран подготовлен