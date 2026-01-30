Рейтинг@Mail.ru
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
11:49 30.01.2026 (обновлено: 11:59 30.01.2026)
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя - РИА Новости, 30.01.2026
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя
США могут нанести удар по Ирану, но сейчас Тегеран лучше к этому подготовлен, чем в июне 2025 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:49:00+03:00
2026-01-30T11:59:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
василий небензя
оон
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, василий небензя, оон
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Василий Небензя, ООН
Иран подготовлен к возможному удару США, заявил Небензя

Небензя: США могут нанести удар по Ирану, но сейчас Тегеран подготовлен

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США могут нанести удар по Ирану, но сейчас Тегеран лучше к этому подготовлен, чем в июне 2025 года, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Риторика президента (США Дональда - ред.) Трампа (по поводу Ирана - ред.) вроде бы как поутихла после протестов, которые прошли в Иране. Однако ситуация тревожная. Удар может быть нанесен, однако Иран на этот раз лучше, я думаю, подготовлен к такому повороту сюжета, чем он был готов к этому в июне", - сказал Небензя в эфире телеканала "России 24".
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
Архив
