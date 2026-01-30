Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал применение принципа самоопределения на Западе - РИА Новости, 30.01.2026
11:53 30.01.2026 (обновлено: 12:01 30.01.2026)
Небензя прокомментировал применение принципа самоопределения на Западе
Небензя прокомментировал применение принципа самоопределения на Западе
Для Запада принцип самоопределения существует в одних случаях, как с Косово, и не существует в других, как с Крымом и Донбассом, заявил российский постпред при... РИА Новости, 30.01.2026
косово, республика крым, донбасс, в мире, василий небензя, оон
Косово, Республика Крым, Донбасс, В мире, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал применение принципа самоопределения на Западе

Небензя: принцип самоопределения на Западе существует для Косово, а не для Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Для Запада принцип самоопределения существует в одних случаях, как с Косово, и не существует в других, как с Крымом и Донбассом, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Выборочное цитирование устава ООН – это один из пороков современности, которым страдают многие государства-члены (Организации Объединенных Наций - ред.). Выбрать, как выбирают наши западные партнеры принцип территориальной целостности, забывая о праве народов на самоопределение - для него (для Запада - ред.) оно существуют в одних сюжетах, как, например, с Косово, где даже не было волеизъявления народа... и не существует других, как на Крыму и в Донбассе, например", - сказал Небензя в эфире "России 24".
Медведев усомнился в праве Гутерреша толковать устав ООН
