Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ при продаже ценных бумаг

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг, в том числе акций высокотехнологичных компаний, соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг, в том числе акций высокотехнологичных компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на повышение привлекательности долгосрочных инвестиций на фондовом рынке для граждан.

Как ранее прокомментировал РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов , уже достаточно много граждан РФ пришли на фондовый рынок, стали частными инвесторами. По его словам, после вступления закона в силу такие инвесторы начнут вести себя активнее. В результате вырастут их доходы от операций с ценными бумагами.

Прежде от НДФЛ освобождались доходы физлиц от реализации акций компаний высокотехнологичного сектора, которыми они владели не менее года. При этом капитализация эмитента не должна была превышать 75 миллиардов рублей.

Однако из-за существующего порядка определения капитализации (в течение первой недели организованных торгов) акции, приобретенные на этапе первичного публичного размещения (IPO), не подпадали под эту налоговую льготу.

В результате инвесторы, которые приобрели акции высокотехнологичных компаний на IPO, не могли воспользоваться льготой, в отличие от тех, кто приобрел эти же бумаги позднее, в ходе их вторичного обращения.

Закон уточняет, что для освобождения от НДФЛ будет достаточно, чтобы ценные бумаги были отнесены к высокотехнологичному сектору хотя бы в течение 365 последовательных дней, предшествующих дате их реализации или погашения. Это позволяет распространить эту льготу на инвесторов, которые приобретают акции на этапе IPO.

Кроме того, уточняются условия исчисления срока владения ценными бумагами для освобождения от НДФЛ доходов от реализации бумаг, которыми инвесторы владели более пяти лет. В непрерывный срок их нахождения в собственности налогоплательщика теперь будет включаться и срок, на который бумаги были предоставлены по договорам займа или репо.

Прежде была широко распространена практика предоставления ценных бумаг по договорам займа или репо с целью получения дополнительной ликвидности для совершения других финансовых вложений. Но в этом случае срок владения данными бумагами прерывался, что дестимулировало долгосрочные инвестиции частных инвесторов и негативно влияет на ликвидность рынка, следовало из пояснительной записки.