Вектор политики НАТО нацелен на столкновение с Россией, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
15:17 30.01.2026 (обновлено: 15:22 30.01.2026)
Вектор политики НАТО нацелен на столкновение с Россией, заявил Грушко
Вектор политики НАТО нацелен на столкновение с Россией, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
Вектор политики НАТО нацелен на столкновение с Россией, заявил Грушко
Основной вектор политики НАТО сейчас нацелен на "неминуемое столкновение" с Россией, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
Вектор политики НАТО нацелен на столкновение с Россией, заявил Грушко

Грушко: вектор политики НАТО нацелен на неминуемое столкновение с Россией

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Основной вектор политики НАТО сейчас нацелен на "неминуемое столкновение" с Россией, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Если внимательно следить за эволюцией стратегических доктрин, политики государств стран НАТО, то, наверное, можно сказать, что основной вектор направлен на подготовку общества, экономики, военной организации, инфраструктуры к неминуемому, в кавычках, военному столкновению с Россией", - сказала Грушко на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня".
