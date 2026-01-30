https://ria.ru/20260130/nato-2071268341.html
Вектор политики НАТО нацелен на столкновение с Россией, заявил Грушко
Основной вектор политики НАТО сейчас нацелен на "неминуемое столкновение" с Россией, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
