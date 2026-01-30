МВД Британии готовит санкции против КСИР, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), сообщает газета Министерство внутренних дел Великобритании готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), сообщает газета Times

По информации издания, источники в правительстве подтвердили, что законопроект еще не готов, но, вероятно, будет готов позже в этом году.

Новый закон предоставит британской полиции полномочия изымать паспорта у лиц, подозреваемых в работе на КСИР, а также право останавливать и обыскивать лиц без соответствующих подозрений в "ситуациях повышенной угрозы".

Как отмечает издание, разработка санкций против КСИР занимает время из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими.