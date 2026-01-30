Рейтинг@Mail.ru
МВД Британии готовит санкции против КСИР, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/mvd-2071125876.html
МВД Британии готовит санкции против КСИР, пишут СМИ
МВД Британии готовит санкции против КСИР, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
МВД Британии готовит санкции против КСИР, пишут СМИ
Министерство внутренних дел Великобритании готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил),... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T05:20:00+03:00
2026-01-30T05:20:00+03:00
в мире
великобритания
тегеран (город)
кайя каллас
аббас аракчи
евросоюз
мид ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94859/96/948599613_0:52:800:502_1920x0_80_0_0_cd0e1ec41ca47a6ab0f8d130cf5ea38b.jpg
https://ria.ru/20260129/iran-2071095526.html
https://ria.ru/20260129/iran-2071070491.html
великобритания
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94859/96/948599613_4:0:800:597_1920x0_80_0_0_db1ce22dbeff61242560fbcb554a3887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, тегеран (город), кайя каллас, аббас аракчи, евросоюз, мид ирана
В мире, Великобритания, Тегеран (город), Кайя Каллас, Аббас Аракчи, Евросоюз, МИД Ирана
МВД Британии готовит санкции против КСИР, пишут СМИ

Times: Британия готовит санкции против иранского КСИР

© Фото : public domain, ArpingstonЗдание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : public domain, Arpingston
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), сообщает газета Times.
По информации издания, источники в правительстве подтвердили, что законопроект еще не готов, но, вероятно, будет готов позже в этом году.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами, заявил МИД
29 января, 22:43
Новый закон предоставит британской полиции полномочия изымать паспорта у лиц, подозреваемых в работе на КСИР, а также право останавливать и обыскивать лиц без соответствующих подозрений в "ситуациях повышенной угрозы".
Как отмечает издание, разработка санкций против КСИР занимает время из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими.
По словам источников, внутри правительства существуют разногласия по поводу дальнейших действий против КСИР. Служба внешней разведки (МИ-6) и МИД высказывают опасения, что санкции нарушат дипломатические каналы, на которые полагаются Великобритания и ее союзники, и приведут к высылке британских дипломатов из Тегерана.
В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
29 января, 19:08
 
В миреВеликобританияТегеран (город)Кайя КалласАббас АракчиЕвросоюзМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала