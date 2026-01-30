В Москве задержали мужчину, убившего вафельницей знакомых 30 лет назад

По данным следствия, с 23 на 24 марта 1995 года пьяный мужчина и его знакомые находились в столичной квартире. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант избил молотками, ножом а также вафельницей пятерых знакомых. В результате потерпевшие скончались, а злоумышленник сбежал.