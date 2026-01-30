Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, убившего вафельницей знакомых 30 лет назад
20:54 30.01.2026
В Москве задержали мужчину, убившего вафельницей знакомых 30 лет назад
Мужчина, забивший до смерти вафельницей и молотком пятерых знакомых более 30 лет назад в Москве, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:54:00+03:00
2026-01-30T20:54:00+03:00
происшествия, москва, россия, рсфср, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, РСФСР, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники следственного комитета
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мужчина, забивший до смерти вафельницей и молотком пятерых знакомых более 30 лет назад в Москве, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК России.
По данным следствия, с 23 на 24 марта 1995 года пьяный мужчина и его знакомые находились в столичной квартире. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант избил молотками, ножом а также вафельницей пятерых знакомых. В результате потерпевшие скончались, а злоумышленник сбежал.
После преступления было возбуждено уголовное дело по пункту "з" статьи 102 "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" в редакции ФЗ от 01.07.1994 УК РСФСР, однако сразу установить преступника не смогли.
Спустя время при проверке по базам отпечатков пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия, выяснилось, что они принадлежат ранее судимому мужчине. В результате он был задержан в Ставропольском крае и доставлен в Москву.
"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания по обстоятельствам преступления", - говорится в сообщении Telegram-канала СК РФ.
В пресс-службе заключили, что в пятницу следствие попросит суд об аресте обвиняемого.
ПроисшествияМоскваРоссияРСФСРСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
