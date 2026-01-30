В Москве задержали мужчину, убившего вафельницей знакомых 30 лет назад

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мужчина, забивший до смерти вафельницей и молотком пятерых знакомых более 30 лет назад в Москве, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК России.
По данным следствия, с 23 на 24 марта 1995 года пьяный мужчина и его знакомые находились в столичной квартире. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант избил молотками, ножом а также вафельницей пятерых знакомых. В результате потерпевшие скончались, а злоумышленник сбежал.
После преступления было возбуждено уголовное дело по пункту "з" статьи 102 "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" в редакции ФЗ от 01.07.1994 УК РСФСР, однако сразу установить преступника не смогли.
Спустя время при проверке по базам отпечатков пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия, выяснилось, что они принадлежат ранее судимому мужчине. В результате он был задержан в Ставропольском крае и доставлен в Москву.
В пресс-службе заключили, что в пятницу следствие попросит суд об аресте обвиняемого.