МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем
МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем - РИА Новости, 30.01.2026
МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем
Москва будет учитывать недружественные заявления властей Японии при формировании своих подходов на японском направлении, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.01.2026
МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем
Захарова: РФ будет учитывать недружественные заявления Японии в будущем