МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем - РИА Новости, 30.01.2026
19:20 30.01.2026
МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем
МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем
Москва будет учитывать недружественные заявления властей Японии при формировании своих подходов на японском направлении, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.01.2026
в мире, япония, москва, россия, мария захарова, санаэ такаити
В мире, Япония, Москва, Россия, Мария Захарова, Санаэ Такаити
МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем

Захарова: РФ будет учитывать недружественные заявления Японии в будущем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва будет учитывать недружественные заявления властей Японии при формировании своих подходов на японском направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будем иметь это в виду при формировании наших подходов на японском направлении", - сказала дипломат, отвечая на вопрос СМИ.
По ее словам, недавние заявления министра финансов Японии о том, что приоритетом внешнеполитического курса администрации Санаэ Такаити являются "поддержка Украины и санкции против России", лишний раз доказывают "откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства".
"Это, безусловно, не добавляет конструктива в и без того сложное положение дел в двусторонних связях. Скорее, напротив", - резюмировала Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией
30 октября 2025, 20:34
 
