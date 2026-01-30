Рейтинг@Mail.ru
В Москве предупредили о возможных задержках транспорта из-за погоды
19:05 30.01.2026
В Москве предупредили о возможных задержках транспорта из-за погоды
В Москве предупредили о возможных задержках транспорта из-за погоды
Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". РИА Новости, 30.01.2026
общество
москва
евгений тишковец
мосгортранс
снегопад в москве
москва
общество, москва, евгений тишковец, мосгортранс, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Мосгортранс, Снегопад в Москве
В Москве предупредили о возможных задержках транспорта из-за погоды

РИА Новости: в Москве предупредили о локальных задержках транспорта из-за погоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОчередь на автобусной остановке в Москве
Очередь на автобусной остановке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Очередь на автобусной остановке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве повторен рекорд сугробов 32-летней давности. После обильных снегопадов в столицу пришли Афанасьевские морозы.
«
"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - рассказали в пресс-службе.
В Мосгортрансе призвали с пониманием отнестись к возможным сбоям в расписании.
«
"Нам важно, чтобы поездки оставались комфортными для всех вне зависимости от погодных условий. Наши сотрудники 24/7 следят за дорожной обстановкой на маршрутах и состоянием инфраструктуры. При необходимости оперативно отправляют заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках", - добавили в пресс-службе.
Общество Москва Евгений Тишковец Мосгортранс Снегопад в Москве
 
 
