Рейтинг@Mail.ru
Комплексная реконструкция объектов нежилого фонда продолжается в Москве - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:58 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/moskva-2071297674.html
Комплексная реконструкция объектов нежилого фонда продолжается в Москве
Комплексная реконструкция объектов нежилого фонда продолжается в Москве - РИА Новости, 30.01.2026
Комплексная реконструкция объектов нежилого фонда продолжается в Москве
Программы комплексной реконструкции объектов нежилого фонда продолжаются в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:58:00+03:00
2026-01-30T16:58:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071268836_0:114:3078:1845_1920x0_80_0_0_44c94fe6b5581da142742e43fbcd4681.jpg
https://ria.ru/20260130/moskva-2071193537.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071268836_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6f5ab07f7e77bfb4e072d91710cd5268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Комплексная реконструкция объектов нежилого фонда продолжается в Москве

Собянин: в Москве продолжается реконструкция объектов нежилого фонда

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Программы комплексной реконструкции объектов нежилого фонда продолжаются в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Продолжаем программы комплексной реконструкции объектов нежилого фонда. В 2025-м обновили 5 районных центров госуслуг "Мои документы". На 2026-й запланированы работы в 12 зданиях", - написал Собянин в своем канале в MAX.
Он также отметил, что в рамках программы "Моя школа" уже проведена полная реконструкция 51 школы и благоустройство прилегающих территорий, они открылись в начале учебного года. В 2026-м планируется сделать в два раза больше: привести в порядок около 100 школьных зданий.
"На сегодняшний день по программе модернизации амбулаторного звена обновили больше 300 взрослых и детских поликлиник. В планах на ближайшие три года - реконструкция других объектов здравоохранения, включая корпуса МКНЦ имени Логинова, ММНКЦ имени Боткина, ГКБ имени Буянова, Морозовской ДГКБ и другие", - подчеркнул Собянин.
Прохожие на Площади трех вокзалов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Москве в 2026 году установят более 26 тысяч новых фонарей
Вчера, 12:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала