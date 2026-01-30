Комплексная реконструкция объектов нежилого фонда продолжается в Москве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Программы комплексной реконструкции объектов нежилого фонда продолжаются в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем программы комплексной реконструкции объектов нежилого фонда. В 2025-м обновили 5 районных центров госуслуг "Мои документы". На 2026-й запланированы работы в 12 зданиях", - написал Собянин в своем канале в MAX.

Он также отметил, что в рамках программы "Моя школа" уже проведена полная реконструкция 51 школы и благоустройство прилегающих территорий, они открылись в начале учебного года. В 2026-м планируется сделать в два раза больше: привести в порядок около 100 школьных зданий.