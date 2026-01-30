Рейтинг@Mail.ru
16:25 30.01.2026
Захарова пожелала новому послу Белоруссии в России успехов
Захарова пожелала новому послу Белоруссии в России успехов
Москва желает новому послу Белоруссии в России Юрию Селиверстову успехов на новом ответственном посту и подтверждает готовность к продуктивному партнерству,... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
россия
москва
белоруссия
мария захарова
в мире, россия, москва, белоруссия, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Москва желает новому послу Белоруссии в России Юрию Селиверстову успехов на новом ответственном посту и подтверждает готовность к продуктивному партнерству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Конечно, мы желаем Юрию Михайловичу всяческих успехов на новом ответственном посту и подтверждаем готовность к продуктивному сотрудничеству", - сказала она в ходе брифинга.

При этом Захарова выразила надежду на сохранение традиционно тесного, доверительного и по-настоящему товарищеского взаимодействия между российским внешнеполитическим ведомством и белорусской дипмиссией в Москве.
"Я вот все время думаю по поводу России и Белоруссии – мы все время говорим "братские страны". Мне кажется, неплохо тоже употреблять выражение "сестринские страны", мне тоже нравится", - добавила она.
