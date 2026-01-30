https://ria.ru/20260130/moskva-2071286416.html
Захарова пожелала новому послу Белоруссии в России успехов
Захарова пожелала новому послу Белоруссии в России успехов - РИА Новости, 30.01.2026
Захарова пожелала новому послу Белоруссии в России успехов
Москва желает новому послу Белоруссии в России Юрию Селиверстову успехов на новом ответственном посту и подтверждает готовность к продуктивному партнерству,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:25:00+03:00
2026-01-30T16:25:00+03:00
2026-01-30T16:25:00+03:00
в мире
россия
москва
белоруссия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_291:511:3023:2048_1920x0_80_0_0_5fabba33a288e5e87be161e6abb8de30.jpg
https://ria.ru/20260130/zaharova-2071279970.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, белоруссия, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Мария Захарова
Захарова пожелала новому послу Белоруссии в России успехов
Захарова пожелала послу Белоруссии в РФ Селиверстову успехов на новом посту