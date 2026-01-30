В Москве задержали курьера мошенников, получившего 50 миллионов рублей

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Москве курьера, за три дня получившего от обманутых граждан и передавшего другим курьерам более 50 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу, сообщили в МВД РФ.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.о. Солнечногорск задержали 20‑летнего жителя Сахалинской области по подозрению в пособничестве телефонным аферистам", - говорится в канале ведомства в Max.
Одной из жертв мошенников стала местная жительница, которой в мессенджере пришло приглашение вступить в группу организации, где она работает. Женщина перешла по ссылке, и ей стали поступать звонки от "сотрудников правоохранительных органов" - якобы она подозревается в финансировании ВСУ и в её доме скоро будет обыск с изъятием денег, вынудив потерпевшую под предлогом декларирования передать около 7 миллионов рублей курьеру, приехавшему к ней домой. Позже потерпевшая обратилась в полицию.
"Пособник аферистов был задержан в Москве. По его словам, он сам якобы ранее был введён в заблуждение мошенниками, которые убедили его, что являются силовиками и работниками Центробанка", - отмечается в сообщении.
Мужчина рассказал правоохранителям, что по указанию злоумышленников приехал в столицу и с адресов, предоставленных кураторами, забирал у людей пакеты с деньгами, после чего передавал их другим курьерам. За три дня пребывания в Московском регионе он успел получить и передать более 50 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу.