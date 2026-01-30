Рейтинг@Mail.ru
В Москве в 2026 году установят более 26 тысяч новых фонарей
12:22 30.01.2026
В Москве в 2026 году установят более 26 тысяч новых фонарей
В Москве в 2026 году установят более 26 тысяч новых фонарей
москва
москва, петр бирюков
В Москве в 2026 году установят более 26 тысяч новых фонарей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие на Площади трех вокзалов в Москве
Прохожие на Площади трех вокзалов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют в Москве свыше 26 тысяч новых фонарей в 2026 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды - это комфорт и безопасность жителей. Москва уверенно входит в тройку лидеров наиболее освещенных мегаполисов планеты, в общей сложности в городской системе освещения и архитектурно-художественной подсветки работают более 1 миллиона светильников. В этом году продолжим установку фонарей прежде всего во дворах, на детских и спортивных площадках. Всего появится свыше 26 тысяч новых опор освещения", - рассказал Бирюков.
Работа снегосплавного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Удар по сугробам: как работают снегосплавные пункты Москвы
Вчера, 10:00
Заммэра напомнил, что в Москве с 2018 года реализуется программа по оснащению всех фонарей специальными контроллерами.
"Благодаря умным датчикам специалисты АО "ОЭК" могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада. Применение контроллеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что энергопотребление городским освещением в столице много лет практически не растет благодаря переходу на энергоэффективные светильники. В новых фонарях сразу используются светодиоды, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, а также отличаются теплым белым светом.
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
29 января, 17:06
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
