В Москве в 2026 году установят более 26 тысяч новых фонарей

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют в Москве свыше 26 тысяч новых фонарей в 2026 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды - это комфорт и безопасность жителей. Москва уверенно входит в тройку лидеров наиболее освещенных мегаполисов планеты, в общей сложности в городской системе освещения и архитектурно-художественной подсветки работают более 1 миллиона светильников. В этом году продолжим установку фонарей прежде всего во дворах, на детских и спортивных площадках. Всего появится свыше 26 тысяч новых опор освещения", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что в Москве с 2018 года реализуется программа по оснащению всех фонарей специальными контроллерами.

"Благодаря умным датчикам специалисты АО "ОЭК" могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада. Применение контроллеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств", - пояснил Бирюков.