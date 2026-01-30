Рейтинг@Mail.ru
В московском метро мужчина насмерть забил оппонента
11:51 30.01.2026 (обновлено: 15:49 30.01.2026)
В московском метро мужчина насмерть забил оппонента
Мужчина забил насмерть оппонента в подземном переходе на станции метро "Площадь Ильича", злоумышленник задержан, сообщает прокуратура Москвы.
Показания мужчины, подозреваемого в жестоком избиении, повлекшем смерть
Видео, как один мужчина до смерти избил другого в метро Москвы, публикует полиция. "Пошел в бар, выпил, дальше не помню", - заявил задержанный. По словам мужчины, убитого он не знал.
В московском метро мужчина насмерть забил оппонента

В московском метро на станции "Площадь Ильича" мужчина забил насмерть оппонента

Мужчина забил насмерть оппонента в подземном переходе на станции метро "Площадь Ильича"
Мужчина забил насмерть оппонента в подземном переходе на станции метро "Площадь Ильича"
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мужчина забил насмерть оппонента в подземном переходе на станции метро "Площадь Ильича", злоумышленник задержан, сообщает прокуратура Москвы.
"В подуличном переходе станции метро "Площадь Ильича" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту удары руками и ногами по различным частям тела и скрылся. Пострадавший 1985 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 34-летний нападавший задержан. Прокуратура столичного метро взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины.
Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, свои действия ранее судимый приезжий из Липецкой области объяснил сильным алкогольным опьянением.
"Вышел с работы, пошел в бар, выпил. Дальше не помню", — сказал он на видео, опубликованном Волк в Telegram-канале, добавив, что убитого не знал и полностью раскаивается в содеянном.
