В московском метро мужчина насмерть забил оппонента

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мужчина забил насмерть оппонента в подземном переходе на станции метро "Площадь Ильича", злоумышленник задержан, сообщает прокуратура Москвы.
"В подуличном переходе станции метро "Площадь Ильича" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту удары руками и ногами по различным частям тела и скрылся. Пострадавший 1985 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 34-летний нападавший задержан. Прокуратура столичного метро взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины.
Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, свои действия ранее судимый приезжий из Липецкой области объяснил сильным алкогольным опьянением.
"Вышел с работы, пошел в бар, выпил. Дальше не помню", — сказал он на видео, опубликованном Волк в Telegram-канале, добавив, что убитого не знал и полностью раскаивается в содеянном.
