В московском метро мужчина насмерть забил оппонента

"В подуличном переходе станции метро "Площадь Ильича" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту удары руками и ногами по различным частям тела и скрылся. Пострадавший 1985 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался", — говорится в Telegram-канале ведомства.