Число погибших в ДТП в Москве снизилось в 2025 году - РИА Новости, 30.01.2026
09:07 30.01.2026
Число погибших в ДТП в Москве снизилось в 2025 году
Число погибших в ДТП в Москве снизилось в 2025 году
Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15%, а количество происшествий сократилось на 9% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2026
москва
сергей собянин
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
гибдд мвд рф
москва
москва, сергей собянин, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд), гибдд мвд рф
Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД МВД РФ
Число погибших в ДТП в Москве снизилось в 2025 году

Число погибших в ДТП в Москве снизилось за 2025 год на 15 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 15%, а количество происшествий сократилось на 9% за 2025 год по сравнению с 2024 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
"По данным аналитиков ЦОДД, в прошлом году в столице произошло на 9% меньше ДТП, чем в 2024-м, а число погибших снизилось на 15%. При этом уровень социального риска на дорогах снизился до 2,22", - рассказали в пресс-службе.
Автомобиль ДПС на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав
26 января, 08:33
Там отметили, что для безопасного движения в прошлом году специалисты ЦОДД установили и модернизировали светофоры по 260 адресам, обустроили около 800 новых пешеходных переходов и более 300 островков безопасности.
"Совместно с ГАИ провели комплексную работу по снижению аварийности с участием СИМ: использование номерных знаков на электросамокатах, выявление нарушений пользователей СИМ с помощью камер, более тысячи рейдов с ГАИ и операторами", - уточнили в пресс-службе.
Также были подготовлены проекты от дорожных кураторов ЦОДД для снижения аварийности в местах, где были ДТП.
"Благодаря проектам дорожных кураторов ЦОДД в столице снижается аварийность в местах, где были ДТП", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали и о планах на 2026 год. В их числе продолжение комплексной работы с арендными СИМ: внедрение регистрации и выдачи номеров, повышение требований аренды. Кроме того, планируется реализовать более 600 проектов по безопасности пешеходов и усилить информирование жителей о ПДД.
"Уровень социального риска на дорогах Москвы в 2025 году снизился до 2,22. Этого удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству ЦОДД и Госавтоинспекции. В рамках стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы продолжаем повышать безопасность движения в городе", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.
Движение транспорта по Крымскому мосту в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Средний чек на такси "Яндекса" рос на 20-25% в дни снегопада в Москве
29 января, 17:27
 
МоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФ
 
 
