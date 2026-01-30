Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

https://ria.ru/20260130/moskva-2071137596.html
Переменная облачность, без осадков, мороз до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.01.2026
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой
Снегопад обрушился на Москву, и сотрудники комплекса городского хозяйства круглосуточно заняты очисткой от снега столичных дорог, дворов и улиц. В работах задействована спецтехника – снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры. Особое внимание уделяется расчистке ключевых магистралей, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, территорий у детских садов, школ и больниц.
