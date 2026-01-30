Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 30.01.2026
08:22 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/moskva-2071137596.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков, мороз до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.01.2026
2026
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой 
Снегопад обрушился на Москву, и сотрудники комплекса городского хозяйства круглосуточно заняты очисткой от снега столичных дорог, дворов и улиц. В работах задействована спецтехника – снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры. Особое внимание уделяется расчистке ключевых магистралей, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, территорий у детских садов, школ и больниц.
общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Люди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, мороз до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением пятницы инициатива в атмосфере столичного региона перешла к скандинавскому антициклону, благодаря чему снегопады прекратились, облака поредели, а морозы стали крепчать. Сейчас в Москве за окном - минус 15,3, ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность - 80%. Атмосферное давление растет - 747,5 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец.

Он отметил, что в течение дня характер метеоусловий не изменится, и благодаря скандинавскому максимуму в столице ожидается переменная облачность, без осадков.
"Ветер северный 3-8 метров в секунду, температура воздуха - минус 10 - минус 13 градусов. Показания барометров подрастут до 751 миллиметра ртутного столба", - заключил Тишковец.
 
