Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
01:54 30.01.2026
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подвижки в переговорах с Украиной по вопросу возвращения жителей Курской области имеются, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Да, подвижки (в переговорах с Украиной по вопросу возвращения жителей Курской области - ред.) имеются. Мы постоянно на связи как с украинской стороной, так и, конечно, с нашими спецслужбами, министерством обороны ... надеемся, что обещание украинской страны о возвращении курских тоже начнется исполняться", - сказала она.
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области
27 января, 06:01
 
УкраинаКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
