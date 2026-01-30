Эксперт рассказала, кто чаще всего может стать жертвой мошенников

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

На вопрос, кто в группе риска мошенников, она ответила: "Если коротко, это, прежде всего, пожилые люди". "Ведь они, как правило, часто более доверчивы, хуже разбираются в цифровых технологиях, и, к сожалению, нередко испытывают дефицит простого человеческого общения и поддержки", - уточнила собеседница агентства.

Но, если смотреть глубже, то, по ее словам, "в зоне риска находимся мы все, без исключения". "Наша защита от манипуляций работает, пока мы спокойны и уверены. Но жизнь переменчива. Болезнь близкого, ссора с любимым человеком, проблемы на работе или просто сильная усталость — всё это делает нас уязвимыми", - подчеркнула Колбасина.

"Когда мы в стрессе или тревоге, критическое мышление слабеет, и мы попадаем в зону риска. Этим и пользуются мошенники. Они прекрасно знают: взломать человека, используя методы психологического воздействия гораздо проще, чем взломать банковскую систему защиты", - добавила эксперт.

"Анализируя статистику, я обнаружила, что в 60% случаев мошенники целенаправленно атакуют мужчин. Мужчины в стрессовой ситуации склонны действовать быстро, решительно и, в одиночку. Срабатывает установка "я сам все решу", "я защитник", "зачем зря волновать семью". А для мошенника изоляция жертвы — уже половина успеха", - заметила Колбасина.