Эксперт рассказала, кто чаще всего может стать жертвой мошенников - РИА Новости, 30.01.2026
22:02 30.01.2026 (обновлено: 22:04 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/moshenniki-2071351177.html
Эксперт рассказала, кто чаще всего может стать жертвой мошенников
Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:02:00+03:00
2026-01-30T22:04:00+03:00
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
Эксперт рассказала, кто чаще всего может стать жертвой мошенников

Колбасина: пожилые мужчины чаще могут стать жертвами мошенников

Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мошенники, прежде всего, нацелены на пожилых людей, при этом в 60% случаев аферисты целенаправленно атакуют мужчин, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
На вопрос, кто в группе риска мошенников, она ответила: "Если коротко, это, прежде всего, пожилые люди". "Ведь они, как правило, часто более доверчивы, хуже разбираются в цифровых технологиях, и, к сожалению, нередко испытывают дефицит простого человеческого общения и поддержки", - уточнила собеседница агентства.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Но, если смотреть глубже, то, по ее словам, "в зоне риска находимся мы все, без исключения". "Наша защита от манипуляций работает, пока мы спокойны и уверены. Но жизнь переменчива. Болезнь близкого, ссора с любимым человеком, проблемы на работе или просто сильная усталость — всё это делает нас уязвимыми", - подчеркнула Колбасина.
"Когда мы в стрессе или тревоге, критическое мышление слабеет, и мы попадаем в зону риска. Этим и пользуются мошенники. Они прекрасно знают: взломать человека, используя методы психологического воздействия гораздо проще, чем взломать банковскую систему защиты", - добавила эксперт.
"Анализируя статистику, я обнаружила, что в 60% случаев мошенники целенаправленно атакуют мужчин. Мужчины в стрессовой ситуации склонны действовать быстро, решительно и, в одиночку. Срабатывает установка "я сам все решу", "я защитник", "зачем зря волновать семью". А для мошенника изоляция жертвы — уже половина успеха", - заметила Колбасина.
"Женщины ведут себя иначе. Даже в панике, на пике эмоций женщине часто нужно выдохнуть, посоветоваться, обсудить происходящее с кем-то из близких", - заключила она.
