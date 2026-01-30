Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники находят своих жертв

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мошенники, чтобы найти жертву, используют два подхода, массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

На вопрос, как мошенники находят своих жертв, она ответила: "Они используют оба подхода. И массовые веерные атаки, и четкие, хорошо продуманные целевые штурмы конкретных людей".

"Как мошенники находят таких? Достаточно просто. Источников, где можно раздобыть информацию, требуемую им, по нынешним временам немало. Мошенники могут тоннами собирать ее из любых социальных сетей, утечек данных, они, наконец, даже покупают интересующие их базы данных", - добавила собеседница агентства.

По словам Колбасиной, у каждого есть "цифровой след", и очень важно думать, прежде чем выкладывать фото, писать комментарии или делиться геолокацией в соцсетях.

"Опытному мошеннику этот след расскажет о вас больше, чем вы думаете: состав семьи, имена детей и клички питомцев, где вы отдыхаете, какую машину купили, когда у вас день рождения. Эти, казалось бы, безобидные детали - золото для социальной инженерии",- подчеркнула Колбасина.