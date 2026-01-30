В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей

Согласно материалам дела, в 2024-2025 годах группа из нескольких человек выдавала строящийся гостиничный комплекс Infinity view за многоквартирный жилой дом, обманывая людей и заключая с ними фиктивные договоры на покупку жилья. Фигуранты дела получали деньги в счет оплаты квартир, не планируя при этом исполнять взятые обязательства. По оценке следователей, подобным образом они похитили не менее 48 миллионов рублей.