В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей

НАЛЬЧИК, 30 янв – РИА Новости. Лжезастройщики в Кабардино-Балкарии выдавали строящийся гостиничный комплекс за будущий многоквартирный дом и брали с людей деньги за квартиры, "заработав" таким образом не менее 48 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.
Согласно материалам дела, в 2024-2025 годах группа из нескольких человек выдавала строящийся гостиничный комплекс Infinity view за многоквартирный жилой дом, обманывая людей и заключая с ними фиктивные договоры на покупку жилья. Фигуранты дела получали деньги в счет оплаты квартир, не планируя при этом исполнять взятые обязательства. По оценке следователей, подобным образом они похитили не менее 48 миллионов рублей.
"Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики осуществляет надзор за расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств граждан при строительстве гостиничного комплекса Infinity view по улице Калюжного в городе Нальчике... В настоящее время один из обвиняемых задержан и заключен под стражу, второй соучастник преступления объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры просят пострадавших от лжезастройщиков обратиться с заявлением к ним или в МВД по Кабардино-Балкарии.
