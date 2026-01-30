Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/moshenniki-2071274427.html
В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей
В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей - РИА Новости, 30.01.2026
В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей
Лжезастройщики в Кабардино-Балкарии выдавали строящийся гостиничный комплекс за будущий многоквартирный дом и брали с людей деньги за квартиры, "заработав"... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:45:00+03:00
2026-01-30T15:45:00+03:00
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
недвижимость
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20251128/sahalin-2058321053.html
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, недвижимость, жилье
Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия, Недвижимость, Жилье
В Кабардино-Балкарии лжезастройщики "заработали" 48 миллионов рублей

В КБР лжезастройщики выдавали гостиницу за дом и продали жилье на 48 млн рублей

© РИА НовостиМАшина прокуратуры
МАшина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
МАшина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 30 янв – РИА Новости. Лжезастройщики в Кабардино-Балкарии выдавали строящийся гостиничный комплекс за будущий многоквартирный дом и брали с людей деньги за квартиры, "заработав" таким образом не менее 48 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.
Согласно материалам дела, в 2024-2025 годах группа из нескольких человек выдавала строящийся гостиничный комплекс Infinity view за многоквартирный жилой дом, обманывая людей и заключая с ними фиктивные договоры на покупку жилья. Фигуранты дела получали деньги в счет оплаты квартир, не планируя при этом исполнять взятые обязательства. По оценке следователей, подобным образом они похитили не менее 48 миллионов рублей.
«
"Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики осуществляет надзор за расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств граждан при строительстве гостиничного комплекса Infinity view по улице Калюжного в городе Нальчике... В настоящее время один из обвиняемых задержан и заключен под стражу, второй соучастник преступления объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры просят пострадавших от лжезастройщиков обратиться с заявлением к ним или в МВД по Кабардино-Балкарии.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Сахалине главу строительной компании арестовали по делу о мошенничестве
28 ноября 2025, 13:04
 
НальчикКабардино-Балкарская Республика (КБР)ПроисшествияНедвижимостьЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала