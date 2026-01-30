https://ria.ru/20260130/moshenniki-2071124356.html
Мошенники обманывают россиян, предлагая подписку на онлайн-тренировки
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мошенники пытаются получить личные данные россиян, предлагая продлить действие сервиса онлайн-тренировок, выяснило РИА Новости.
Мошенники звонят с обычных мобильных или городских номеров и сообщают, что подписка пользователя скоро заканчивается.
"У меня есть подписка на сервис тренировок. Она заканчивается 31 января. Мне вчера звонили с обычного номера с предложениями продлить (подписку - ред.) навсегда со скидками, кэшбэком и так далее. Только надо уточнить личные данные", - рассказала агентству россиянка.
Ключевой элемент схемы - правдоподобная привязка ко времени окончания подписки. После этого собеседника подводят к просьбе уточнить персональные данные, а иногда - продиктовать код из СМС. При этом реальные сервисы, как отмечается в сообщении, действуют иначе.
"От платформы информация всегда приходит на почту и в приложении, и там все отлажено", - рассказала девушка.