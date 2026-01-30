Мошенники обманывают россиян, предлагая подписку на онлайн-тренировки

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мошенники пытаются получить личные данные россиян, предлагая продлить действие сервиса онлайн-тренировок, выяснило РИА Новости.

Мошенники звонят с обычных мобильных или городских номеров и сообщают, что подписка пользователя скоро заканчивается.

"У меня есть подписка на сервис тренировок. Она заканчивается 31 января. Мне вчера звонили с обычного номера с предложениями продлить (подписку - ред.) навсегда со скидками, кэшбэком и так далее. Только надо уточнить личные данные", - рассказала агентству россиянка.

Ключевой элемент схемы - правдоподобная привязка ко времени окончания подписки. После этого собеседника подводят к просьбе уточнить персональные данные, а иногда - продиктовать код из СМС. При этом реальные сервисы, как отмечается в сообщении, действуют иначе.