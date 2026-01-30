Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств

Для этого они создают анкеты женщин, находят жертву и начинают общаться с ней в мессенджере. В какой-то момент "онлайн-спутница" рассказывает, что у нее болен ребенок и ей нужны деньги на лечение. Когда мужчины переводят деньги, преступники перестают выходить на связь.

Но через некоторое время виртуальная знакомая снова связывается с жертвой и предлагает вернуть долг. Для этого она просит продиктовать пятизначный код из СМС для "подтверждения перевода". Но деньги так и не приходят на счет, наоборот — злоумышленники крадут накопления и вновь перестают выходить на связь.