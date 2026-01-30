Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 30.01.2026 (обновлено: 11:42 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/moshennichestvo-2071130673.html
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств - РИА Новости, 30.01.2026
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Мошенники обманывают пользователей сайтов знакомств, прикидываясь женщинами с больными детьми, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:32:00+03:00
2026-01-30T11:42:00+03:00
общество
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств

РИА Новости: мошенники на сайтах знакомств просят взаймы на лечение ребенка

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мошенники обманывают пользователей сайтов знакомств, прикидываясь женщинами с больными детьми, выяснило РИА Новости.
Для этого они создают анкеты женщин, находят жертву и начинают общаться с ней в мессенджере. В какой-то момент "онлайн-спутница" рассказывает, что у нее болен ребенок и ей нужны деньги на лечение. Когда мужчины переводят деньги, преступники перестают выходить на связь.
Но через некоторое время виртуальная знакомая снова связывается с жертвой и предлагает вернуть долг. Для этого она просит продиктовать пятизначный код из СМС для "подтверждения перевода". Но деньги так и не приходят на счет, наоборот — злоумышленники крадут накопления и вновь перестают выходить на связь.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала