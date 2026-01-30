https://ria.ru/20260130/moshennichestvo-2071130673.html
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств - РИА Новости, 30.01.2026
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Мошенники обманывают пользователей сайтов знакомств, прикидываясь женщинами с больными детьми, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:32:00+03:00
2026-01-30T06:32:00+03:00
2026-01-30T11:42:00+03:00
общество
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
РИА Новости: мошенники на сайтах знакомств просят взаймы на лечение ребенка
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мошенники обманывают пользователей сайтов знакомств, прикидываясь женщинами с больными детьми, выяснило РИА Новости.
Для этого они создают анкеты женщин, находят жертву и начинают общаться с ней в мессенджере. В какой-то момент "онлайн-спутница" рассказывает, что у нее болен ребенок и ей нужны деньги на лечение. Когда мужчины переводят деньги, преступники перестают выходить на связь.
Но через некоторое время виртуальная знакомая снова связывается с жертвой и предлагает вернуть долг. Для этого она просит продиктовать пятизначный код из СМС для "подтверждения перевода". Но деньги так и не приходят на счет, наоборот — злоумышленники крадут накопления и вновь перестают выходить на связь.