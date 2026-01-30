Рейтинг@Mail.ru
07:59 30.01.2026
В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы
общество, московская область (подмосковье), москва, клин, евгений тишковец
В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Афанасьевские морозы до минус 16 градусов ударили в Москве в ночь на пятницу, в Подмосковье температура опустилась до минус 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Афанасьевские морозы ударили на Русской равнине. Минувшей ночью в столичном регионе, на фоне адвекции холода и радиационного выхолаживания при прояснениях в облаках мороз усилился на опорной московской метеостанции ВДНХ до минус 15,3 градусов, на Балчуге - до минус 13,7, в Тушино - до минус 16,1, что на 3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В "Мосводостоке" рассказали, сколько снега могут расплавить в Москве
29 января, 22:05
Синоптик уточнил, что в Подмосковье студенее всего на севере: в Клину - минус 19,8, Дмитрове и Солнечногорске - минус 18,6, Шаховской - минус 18,3, Талдоме и Волоколамске - минус 18,1 градусов.
"В предстоящие выходные ночные морозы в столичном регионе усилятся до минус 19 - минус 24 градусов", - подчеркнул Тишковец.
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
29 января, 20:31
 
