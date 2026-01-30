В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Афанасьевские морозы до минус 16 градусов ударили в Москве в ночь на пятницу, в Подмосковье температура опустилась до минус 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Афанасьевские морозы ударили на Русской равнине. Минувшей ночью в столичном регионе, на фоне адвекции холода и радиационного выхолаживания при прояснениях в облаках мороз усилился на опорной московской метеостанции ВДНХ до минус 15,3 градусов, на Балчуге - до минус 13,7, в Тушино - до минус 16,1, что на 3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в Подмосковье студенее всего на севере: в Клину - минус 19,8, Дмитрове и Солнечногорске - минус 18,6, Шаховской - минус 18,3, Талдоме и Волоколамске - минус 18,1 градусов.
"В предстоящие выходные ночные морозы в столичном регионе усилятся до минус 19 - минус 24 градусов", - подчеркнул Тишковец.