В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Афанасьевские морозы до минус 16 градусов ударили в Москве в ночь на пятницу, в Подмосковье температура опустилась до минус 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.